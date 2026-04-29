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Verbandsliga SV Fellbach Der Seriensieger-Bezwinger kommt

Verbandsliga SV Fellbach: Der Seriensieger-Bezwinger kommt
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Der zuletzt angeschlagene Thomas Bauer dürfte für den gesperrten Ibrahim Njie wieder in die Startelf des SVF rutschen. Foto: Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Maifeiertag, 15 Uhr, im Max-Graser-Stadion die offensivschwachen Italo-Schwaben von Calcio Leinfelden-Echterdingen.

Ein Ausdruck der Heimtabelle hängt noch immer in der Kabine der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach. Natürlich eine aktualisierte Version. Diese allerdings gefällt den Trainern Kiriakos und Nicos Gountoulas immer noch nicht. Auch wenn sie seit der Winterpause schon etwas aufgehübscht wurde. Doch mit 15 Punkten stehen die Fellbacher als 13. nach wie vor weit unten im Klassement. „Wir wollen unsere Heimbilanz noch deutlich verbessern“, sagt Kiriakos Gountoulas. Das könnte bereits an diesem Freitag gelingen, wenn das Fellbacher Team um seinen Kapitän Leon Bauer um 15 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt.

 

Die Gäste um ihren am Saisonende scheidenden Trainer Francesco Di Frisco haben daheim nämlich nur einen Punkt mehr verbucht. Weil der Klub von den Fildern aber auswärts bislang nicht so stark aufgetreten ist wie der SVF, steht dieser im Gesamtklassement als Fünfter sieben Zähler vor Calcio, das auf dem elften Platz liegt. Stand jetzt ist das der Relegationsplatz. Wenn es nach Kiriakos Gountoulas geht, soll der Vorsprung am Freitagabend zehn Zähler betragen. „Mit dann 45 Punkten müssen wir uns überhaupt keine Sorgen mehr um den Abstieg machen und können befreit aufspielen“, sagt er.

Francesco Di Frisco hört nach der Saison als Calcio-Trainer auf. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Einfach freilich wird es nicht werden. Zumal die Italo-Schwaben erst vor knapp zwei Wochen für ein Novum in der Verbandsliga gesorgt haben. Nachdem sie schon in der Hinrunde den Seriensieger Young Boys Reutlingen mit 2:1 in die Knie gezwungen hatten, gelang ihnen im Rückspiel vor knapp zwei Wochen erneut ein Überraschungscoup – 1:0. Es sind die beiden einzigen Niederlagen des designierten Aufsteigers bislang in dieser Spielzeit.

Die Trainer des SV Fellbach erwarten einen defensiv eingestellten Gegner

Allerdings hat sich am vergangenen Spieltag dann einmal mehr gezeigt, warum die Calcio-Kicker – die 2024 gemeinsam mit dem SV Fellbach in die Oberliga aufgestiegen waren und im vergangenen Sommer mit den Fellbachern auch wieder in die Verbandsliga abgestiegen sind – weiterhin um den Klassenverbleib kämpfen müssen: Sie sind aktuell nicht in der Lage, ein Spiel zu gestalten, fühlen sich offensichtlich in der Rolle des Reagierens wohler als in der des Agierens. Nur 28 geschossene Tore – so wenig wie keine andere Mannschaft – unterstreichen das. Und so erwartet denn auch Kiriakos Gountoulas am Maifeiertag im Max-Graser-Stadion einen kompakt und defensiv stehenden Gegner, der vornehmlich auf Konter lauert.

Nach Ballverlust muss der SV Fellbach schneller in die Ordnung kommen

Wichtig wird es deshalb sein, dass die Fellbacher nach Ballverlust im Rückzugsverhalten schnell die Ordnung finden. Ein Punkt, der den Trainern im Spiel am vergangenen Freitag gegen den FSV Waiblingen nicht ganz gefallen hat. „Das müssen wir besser machen“, sagt Kiriakos Gountoulas.

Fehlen wird im SVF-Aufgebot Innenverteidiger Ibrahim Njie aufgrund seiner roten Karte im Derby in Waiblingen. Für ihn dürfte Thomas Bauer in die Startelf rutschen, der zuletzt angeschlagen war, inzwischen aber wieder voll einsatzfähig ist. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Adao Gutzeit (Leistenprobleme).

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