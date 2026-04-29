Verbandsliga SV Fellbach Der Seriensieger-Bezwinger kommt
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Maifeiertag, 15 Uhr, im Max-Graser-Stadion die offensivschwachen Italo-Schwaben von Calcio Leinfelden-Echterdingen.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Maifeiertag, 15 Uhr, im Max-Graser-Stadion die offensivschwachen Italo-Schwaben von Calcio Leinfelden-Echterdingen.
Ein Ausdruck der Heimtabelle hängt noch immer in der Kabine der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach. Natürlich eine aktualisierte Version. Diese allerdings gefällt den Trainern Kiriakos und Nicos Gountoulas immer noch nicht. Auch wenn sie seit der Winterpause schon etwas aufgehübscht wurde. Doch mit 15 Punkten stehen die Fellbacher als 13. nach wie vor weit unten im Klassement. „Wir wollen unsere Heimbilanz noch deutlich verbessern“, sagt Kiriakos Gountoulas. Das könnte bereits an diesem Freitag gelingen, wenn das Fellbacher Team um seinen Kapitän Leon Bauer um 15 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt.