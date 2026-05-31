Verbandsliga SV Fellbach: Doppelpack von Terpsiadis und Gelb-Rot für Bresic zwei Minuten nach Einwechslung

Die Trainer Nicos und Kiriakos Gountoulas waren zwar mit der Leistung ihrer Akteure im letzten Heimspiel der Saison 2025/2026 nicht zufrieden, am Ende aber reichte den Verbandsliga-Fußballern des SV Fellbach am Samstagnachmittag gegen den SSV Ehingen-Süd ein 2:2, um in der Tabelle wieder auf den vierten Platz zu klettern. Echte Niedergeschlagenheit herrschte dagegen bei den Gästen um ihren Interimstrainer Jan Deiss. Denn der Punkt war zu wenig, um sich vor dem letzten Ligaspiel noch eine realistische Chance auf den Klassenverbleib zu wahren. Diese besteht jetzt nur noch theoretischer Natur. Die KI berechnet die Möglichkeit gar nur mit einer Wahrscheinlichkeit von einem halben bis zu einem Prozent.

Dabei waren die Gäste vor den rund 190 Zuschauern im Max-Graser-Stadion in der Schlussphase einem Sieg näher als die Gastgeber, die nach Ansicht von Kiriakos Gountoulas nicht mit Vollgas gespielt und auch die Abläufe nicht wie besprochen umgesetzt haben. Ein Tor von Elias Kamper (80.) wurde vom Unparteiischen Manuel Krieger (TSB Schwäbisch Gmünd) wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt, und in der 90. Minute pfiff er ein Tor von Maurizio Scioscia wegen eines Handspiels zurück. Zu der Zeit war Deiss bereits mit Gelb-Rot hinter die Bande verbannt worden, nachdem er sich auch wegen eines nicht gegebenen und seiner Meinung nach klaren Foulelfmeters beim Schiedsrichter wiederholt beschwert hatte. „Der Gegner war am Ende klar dominant“, sagte denn auch Nicos Gountoulas und monierte, dass bei der eigenen Truppe der spielerische Glanz gefehlt habe. „Der Rasen ist viel zu hoch. Und bewässern dürfen wir ihn auch nicht“, sagte er mit einem Seitenhieb auf die Stadt Fellbach.

Rafael Terspiadis trifft zweimal

Dabei hatte die Begegnung zunächst erfolgreich für den SVF begonnen. Nach einem langen Pass über die SSV-Abwehr von Innenverteidiger Ibrahim Njie – einer von zwölf Spielern, die vor der Begegnung mit einer Flasche Sekt verabschiedet wurden – erzielte Rafael Terpsiadis bereits in der 16. Minute das 1:0. In der 30. Minute taten es die Ehinger den Fellbacher dann aber gleich. Nach einem langen Pass auf Julian Teßmann legte der die Kugel quer auf den frei stehenden Angelo Barone, der aus zwölf Metern zum 1:1 traf. Nach dem Seitenwechsel war erneut Rafael Terpsiadis nach einer Hereingabe von Leonis Buzhala zur Stelle – 2:1 (56.). Zuvor hatte SVF-Keeper Levin Härtel mit einer Glanzparade ein direktes Freistoßtor von Maximilian Eiselt verhindert (47.). In der 65. Minute allerdings war der Fellbacher Schlussmann machtlos. Nachdem Leon Bauer den kurz zuvor eingewechselten Maurice Strobel im Strafraum gefoult hatte, verwandelte Eiselt den fälligen Strafstoß zum 2:2. Die letzten Minuten spielten die Gäste in Überzahl, nachdem der eingewechselte Maximilian Bresic binnen nicht einmal zwei Minuten zweimal Gelb gesehen hatte und mit Gelb-Rot vom Platz musste. Ein regulärer Treffer wollte den Ehingern, die das Hinspiel verloren hatten, trotz Powerplays nicht mehr gelingen.

SV Fellbach: Härtel – Buzhala, Kastrati, Njie, Calemba – Durmus (68. Heilig), Tobias Hohloch (63. Kara), Leon Bauer (85. Bresic), Torben Hohloch (40. Icmez) – Terpsiadis, Fossi (74. Dulabic).