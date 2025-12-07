Die Menschen lassen sich mit den Weihnachtseinkäufen offenbar noch Zeit. Viele Einzelhändler sind mit dem Geschäft in den Innenstädten nicht zufrieden. Doch nicht für alle läuft es schlecht.
07.12.2025 - 11:26 Uhr
Berlin - Die Menschen sind beim Weihnachtsbummel in den Innenstädten noch zurückhaltend. Das Weihnachtsgeschäft ist aus Sicht des Einzelhandels auch in der Woche vor dem zweiten Advent nicht in Schwung gekommen, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) mitteilte. In einer Umfrage hätten sich gut zwei Drittel der Händler mit dem bisherigen Geschäftsverlauf in der Vorweihnachtszeit unzufrieden geäußert.