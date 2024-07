Verbote sind im Kampf gegen Extremisten richtig, ersetzen aber nicht gesellschaftliches Engagement.

Norbert Wallet 24.07.2024 - 20:38 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat das Islamische Zentrum Hamburg und fünf weitere seiner Teilorganisationen verboten. Wie tief das Netzwerk dieser Zentralstelle der fundamentalistischen Propaganda wurzelte, kann man an den Razzien in 53 weiteren Objekten in acht Bundesländern erkennen. Das IZH war seit Jahren als Stimme des iranischen Mullah-Regimes und seiner Getreuen in Deutschland bekannt. Es war eine stetig sprudelnde Quelle des Hasses gegen eine moderne, freiheitliche und laizistische Gesellschaft. Es betrieb antisemitische Hetze und Agitation gegen Frauenrechte und eine unabhängige Justiz. Das Verbot hätte früher kommen können, ja müssen.