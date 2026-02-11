Konfetti macht Spaß – aber auch Dreck. Während der Fastnacht landen tonnenweise Papierschnipsel auf den Straßen. Nun sorgt ein Konfetti-Verbot für Wirbel.
11.02.2026 - 06:44 Uhr
Für die einen ist es ein fester Bestandteil des Brauchtums, für die anderen vor allem Umweltverschmutzung: Konfetti. Was lange als harmloser Fastnachts-Spaß galt, wird inzwischen öfter kritisch gesehen. In einigen Städten wird über den Einsatz diskutiert, in anderen wird er schon reguliert – und mancherorts sind die bunten Schnipsel schon komplett verboten.