Tausende Titel verschwinden aus Schulbibliotheken. Betroffen sind vor allem Geschichten über queere Menschen, People of Color oder Gewalt.
14.11.2025 - 13:12 Uhr
In den USA erleben Schulen eine neue, aggressive Phase der Zensur. Seit 2021 dokumentiert PEN America fast 23.000 verbotene Bücher – mehr als in jeder vergleichbaren Epoche der jüngeren US-Geschichte. Betroffen sind überwiegend Titel über Rassismus, queere Identität, People of Color, sexualisierte Gewalt oder Bücher, die als „zu explizit“ für Jugendliche gelten. Im Schuljahr 2024/2025 kamen 6.870 neue Verbote hinzu. Die Spitzenreiter: Florida, Texas und Tennessee.