31-Jähriger zündet nasse Kartons in Fellbach an

Verbotenes Feuer in Fellbach

Dichter Rauch und beißender Geruch sorgen am Montagabend in Fellbach-Schmiden für Aufregung. Die Polizei stoppt ein unerlaubtes Feuer auf einem Privatgrundstück.

Chris Lederer 05.08.2025 - 08:39 Uhr

Mehrere Zeugen meldeten am Montagabend gegen 20.15 Uhr in Fellbach eine starke Rauchentwicklung in der Fellbacher Straße im Stadtteil Schmiden. Auch ein beißender Brandgeruch war nach Angaben der Polizei deutlich wahrnehmbar.