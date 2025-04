Einbruch in Welzheim Dieb steckt in Schaufenster fest – Zeugen verhindern Flucht

Am Montagabend kommt es in der Welzheimer Wilhelmstraße zu einem kuriosen Einbruch: Ein 32-Jähriger will hochwertige Smartphones stehlen und bleibt beim Verlassen des Geschäfts im Schaufenster stecken. Zeugen greifen ein und helfen der Polizei.