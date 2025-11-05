In einem Online-Format unserer Redaktion mit der Verbraucherzentrale erklärt ein Energieberater, was beim Heizungstausch wichtig ist. Kollegen von ihm antworten im Chat. Hier anmelden.

Die Verunsicherung ist groß: Im Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung steht, sie wolle das sogenannte Heizungsgesetz abschaffen, aber viel mehr ist zu den Plänen bisher nicht bekannt. Ist es also besser, jetzt eine neue Heizung einzubauen, um noch von den geltenden hohen Zuschüssen zu profitieren?

Förderung für neue Heizung Bei einem Webinar von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg beleuchtet der Energieberater Andreas Köhler in einem Vortrag, wann der richtige Zeitpunkt für einen Heizungswechsel ist und welche Alternativen zu Gas und Öl es gibt.

Eine Anmeldung ist unter diesem Link hier möglich.

Immobilieneigentümer, die sich für eine neue Heizung entscheiden, können derzeit zwischen 30 und 70 Prozent ihrer Kosten vom Staat zurückerhalten, begrenzt allerdings auf 30 000 Euro Investitionssumme für die erste Wohneinheit.

Andreas Köhler (oben links), Tina Götsch und Uwe Gerstenberg sind Energieberater für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Stuttgart. Foto: privat

In manchen Kommunen – wie Stuttgart – gibt es teils noch zusätzliche Zuschüsse. Oder ist es doch besser, abzuwarten, welche Pläne die neue Bundesregierung hat?

Hier kann man sich anmelden zum Thema Heizen

Andreas Köhler geht auf die politischen Diskussionen ein, aber auch auf die aktuell geltenden Förderbedingungen. Im Chat können die Teilnehmer aber alle ihre Fragen rund ums Heizen stellen, die von zwei weiteren Energieberatern (Tina Götsch und Uwe Gerstenberg) während der Veranstaltung beantwortet werden.

Auch Fragen zur Technik sind also möglich, wie: welche Voraussetzungen braucht ein Haus, damit eine Wärmepumpe funktioniert? Der Termin ist am Donnerstag, 27. November, 19 Uhr. Das Webinar findet auf der Plattform Zoom statt. Anmeldungen sind unter diesem Link möglich: https://www.zeitung-erleben.de/abendkonferenz