Wer wissen will, wie die eigene Kreditwürdigkeit bewertet wird, kann das bei der Auskunftei Schufa bald selbst nachrechnen. Welche Daten dabei eine Rolle spielen und was das für Verbraucher bedeutet.
20.02.2026 - 05:00 Uhr
Wiesbaden - Die von Kritikern als "Blackbox" gescholtene Schufa macht ihre einflussreichen Berechnungen transparenter: Vom 17. März an können Verbraucherinnen und Verbraucher den neuen, vereinfachten Score kostenfrei einsehen, der ein wichtiger Baustein für die Vergabe von Krediten ist.