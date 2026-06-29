Produkte von Online-Billighändlern halten Sicherheitsbestimmungen nicht immer ein. Das zeigt auch ein aktueller Test von Shein-Klamotten: EU-Grenzwerte werden teils massiv überschritten.
29.06.2026 - 03:00 Uhr
Berlin/Bremen - Auf der Online-Plattform Shein verkaufte Kleidung ist zum Teil stark mit Chemikalien belastet - und reißt damit europäische Grenzwerte. Das geht aus Untersuchungen des Bremer Umweltinstituts im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hervor. Die Testergebnisse liegen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. 7 von 18 getesteten Kleidungsstücken verstießen demnach gegen EU-Grenzwerte.