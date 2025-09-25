Butter, Milch, Fleisch: Viele Lebensmittel sind mehr als 30 Prozent teurer als vor der Corona-Pandemie. Warum das laut EZB noch lange so bleiben könnte.
25.09.2025 - 11:28 Uhr
Frankfurt/Main - Gestiegene Lebensmittelpreise verhindern seit Monaten ein stärkeres Absinken der Teuerungsrate - sowohl in Deutschland als auch im Euroraum. "Die Lebensmittelpreise bleiben hartnäckig hoch – ein Drittel höher als vor der Pandemie", schreiben Ökonomen der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Blick auf den Währungsraum.