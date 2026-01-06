Die Zeit rasant steigender Preise ist zwar vorbei. Doch das Leben in Deutschland hat sich für die Menschen spürbar verteuert. Das neue Jahr verheißt vorerst keine Entlastung.
06.01.2026 - 14:14 Uhr
Wiesbaden - Der Preisdruck auf die Menschen in Deutschland lässt nach. Im Dezember sank die Inflationsrate auf 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Noch im November hatte die Rate bei 2,3 Prozent gelegen. Im neuen Jahr erwarten Ökonomen wenig Entspannung bei den Verbraucherpreisen - auch wenn eine erneute große Teuerungswelle als unwahrscheinlich gilt.