Die Inflation in Deutschland steigt wieder an. Die Verbraucherpreise lagen im Juli um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,2 Prozent im Juni, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen in Wiesbaden mitteilt.

dpa 30.07.2024 - 14:03 Uhr

Wiesbaden - Die Inflation in Deutschland steigt wieder an. Die Verbraucherpreise lagen im Juli um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,2 Prozent im Juni, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen in Wiesbaden mitteilt.