Monat für Monat ist die Inflationsrate in den USA zuletzt gesunken. Nun aber nicht mehr. Ist der positive Trend damit gebrochen?

dpa 13.11.2024 - 15:46 Uhr

Washington - Der Abwärtstrend bei der Inflation hat sich in den USA im Oktober nicht fortgesetzt. Die Teuerungsrate ist wieder gestiegen. Die Verbraucherpreise legten zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet.