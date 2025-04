Neue Podcast-Folge Für Mercedes ist Sindelfingen der Fels in der Brandung

In „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“ ist Sara Gielen, Werkleiterin bei Mercedes in Sindelfingen zu Gast und spricht über ihre ersten Eindrücke am Stammwerk, ihren Führungsstil und die Bedeutung des Standorts. Die neue Folge finden Sie hier.