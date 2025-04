Eine neue Richtlinie soll dafür sorgen, dass der Einsatz von gefährlichen Chemikalien stärker überwacht wird.

Knut Krohn 11.04.2025 - 12:42 Uhr

Giftige Chemikalien haben in Kinderzimmern nichts verloren. Ein Blick in die Spielzeugkiste weckt allerdings Zweifel, ob die glitzernden Einhörner und anderen Fantasiefiguren aus Plastik tatsächlich frei von Giftstoffen sind. Stichproben zeigen immer wieder, dass vor allem über den Onlinekauf problematische Spielzeuge ihren Weg in Kinderhände finden. Die EU will dem nun einen Riegel vorschieben. Unterhändler des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten erzielten am Freitag eine vorläufige Einigung auf neue Regeln. Geplant sind strengere Vorgaben für die Hersteller, eine deutlichere Kennzeichnung von Inhaltsstoffen und für die Verbraucher soll das alles über einen digitalen Produktpass leicht nachzuvollziehen sein.