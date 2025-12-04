Bestimmte gentechnisch veränderte Lebensmittel sollen in Zukunft nicht mehr gekennzeichnet werden müssen. Das gilt auch für die Produkte im Supermarkt.
In Deutschland machen die Verbraucher einen großen Bogen um gentechnisch veränderte Lebensmittel - zu groß ist die Skepsis. Nun aber will die EU die Regeln für den Einsatz sogenannter Neuer Genomischer Verfahren (NGT) deutlich lockern. Das heißt, dass diese Produkte in Zukunft auch ohne spezielle Prüfung und ohne Kennzeichnung den Weg in die Supermarktregale finden könnten. Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in der Nacht zu Donnerstag in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen von den strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen. Völlig gentechnikfrei soll in Zukunft aber weiterhin die Biolandwirtschaft bleiben.