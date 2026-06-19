Sie sehen aus wie echte Online-Shops, sind aber Fallen: Tausende Käufer verlieren jedes Jahr viel Geld an Fake-Shops. Die Verbraucherschutzminister sehen Handlungsbedarf, um Betrüger zu stoppen.
19.06.2026 - 06:00 Uhr
Potsdam - Mit Fake-Shops im Internet nehmen Betrüger mitunter Millionen ein. Sie verkaufen online Waren, die sie nie verschicken - ob Handys, Sneaker oder Fahrräder. Angesichts der Fußball-WM warnen Verbraucherschützer vor betrügerischen Angeboten von Fanartikeln und Tickets. Die Verbraucherschutzminister der Länder befassen sich heute bei ihrer Konferenz in Potsdam mit dem Online-Handel und der Bekämpfung von Fake-Shops.