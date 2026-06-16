Mit Turbo-Zertifikaten können Sparer gehebelt auf steigende Kurse setzen. Doch viele Produkte sind komplex und bescheren Anlegern hohe Verluste, kritisiert die Finanzaufsicht. Nun interveniert sie.
16.06.2026 - 14:46 Uhr
Frankfurt/Main - Die Finanzaufsicht Bafin greift in den Markt für Turbo-Zertifikate ein, um Privatanleger besser vor Verlusten mit den riskanten Wertpapieren zu schützen. Mit einer Produktintervention, die an diesem Dienstag in Kraft tritt, verschärft die Bafin die Regeln für Anbieter.