Dicke Luft herrscht vor dem Volksfeststart: Die Verbraucherzentrale prangert überhöhte Gebühren an. Wirte sind verärgert, dass ein laufendes Verfahren öffentlich gemacht wird.
25.09.2025 - 17:49 Uhr
Nicht immer ist das Vergnügen auf dem Cannstatter Wasen günstig. Häufig fallen die Kosten höher aus als erlaubt – ein Vorwurf, den die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg nun deutlich macht. Bereits im April startete die gemeinnützige Organisation eine umfassende Prüfung von Gebühren – erstmals seit zehn Jahren in diesem Umfang. Pünktlich zum Beginn des Volksfests liegen nun die ernüchternden Ergebnisse vor.