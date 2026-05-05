Nach der Amokfahrt in Leipzig stehen viele Menschen unter Schock. Am Tatort suchen Passanten Trost, während Ermittler weiter nach Antworten auf die Tat suchen.
05.05.2026 - 10:07 Uhr
Leipzig - Am Morgen nach der Amokfahrt in Leipzig mit zwei Todesopfern und drei Schwerverletzten herrscht am Tatort Trauer und Wut. Immer wieder kommen Menschen auf dem Weg zur Arbeit am Augustplatz vorbei und äußern ihre Bestürzung. "Ich bin derart erschüttert über die Tat. Es zeigt uns, wie verletzlich wir sind", sagt eine 63-Jährige. Sie fragt sich, wieso ein Mensch so viele andere Menschen in den Tod reißen könne.