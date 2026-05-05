Mitten in Leipzig fährt ein Autofahrer mehrere Menschen an - zwei von ihnen sterben. Ermittler gehen nicht von einem politischen Motiv aus. Nun soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden.
05.05.2026 - 04:57 Uhr
Leipzig - Nach der mutmaßlichen Amokfahrt in Leipzig mit zwei Todesopfern und drei Schwerverletzten soll der Fahrer des Autos heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 33-Jährige deutsche Staatsbürger war am Montagabend unmittelbar nach der Tat festgenommen worden. Unklar ist weiterhin, in welchem Zustand sich die Schwerverletzten befinden.