Er nutzt am Montagmittag einen unbeobachteten Moment aus: Ein Mann gibt vor, Rauchmelder überprüfen zu wollen. Am Ende fehlt bei einer Seniorin Schmuck.

Marius Venturini 02.06.2026 - 13:27 Uhr

Unter dem Vorwand, als Hausmeister die Rauchmelder überprüfen zu müssen, hat sich ein noch unbekannter Täter am Montag Zugang zur Wohnung einer 92-jährigen Seniorin in der Lobensteiner Straße in Leonberg-Eltingen verschafft. Gegen 13 Uhr betrat er laut der Polizei die Wohnräume der Frau, in einem unbeobachteten Moment entwendete er zwei auf dem Wohnzimmertisch liegende Ringe im Wert von rund 300 Euro.