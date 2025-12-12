Europas Autobauer bekommen eine Verschnaufpause in Sachen Verbrenner-Aus. Sie werden aber nicht aus der Verantwortung entlassen, meint Knut Krohn.
12.12.2025 - 17:21 Uhr
Das harte Verbrenner-Aus steht vor dem Aus. Das ist eine gute Nachricht für die deutschen Autobauer. Sie bekommen in schwierigen Zeiten eine Atempause, die sie allerdings nutzen müssen. Denn auch wenn Brüssel die schon vor Jahren fest vorgegebenen Ziele nun entschärft, steht weiterhin fest: Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch.