Mehr als zwei Millionen Elektroautos sind in Deutschland zugelassen, so viele wie nie zuvor. Der Trend dürfte sich fortsetzen. Doch eine Verbrennungstechnologie ist beliebter, wie eine Umfrage zeigt.
25.03.2026 - 05:05 Uhr
Düsseldorf - Elektroautos werden beliebter. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Targobank gaben 21 Prozent der Befragten an, als nächstes Auto einen reinen Stromer zu bevorzugen. Das waren vier Prozentpunkte mehr als in den gleichen Befragungen der Jahre 2024 und 2025, als es jeweils 17 Prozent gewesen waren.