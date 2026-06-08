Mitte Mai stoppte Israel eine Flotte von Aktivisten, die auf dem Weg in den Gazastreifen waren. Israels Polizeiminister veröffentlichte anschließend ein Video, das für Empörung sorgte.
Wegen des Umgangs mit festgenommenen Gaza-Aktivisten Mitte Mai hat die italienische Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Rom teilte am Abend mit, dass der Minister offiziell als Verdächtiger geführt werde. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts auf Folter und Freiheitsberaubung. Die Behörden in Israel wurden um Mithilfe gebeten.