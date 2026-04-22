Mehr als 300 Einsatzkräfte durchsuchen Immobilien in acht Bundesländern. Es geht um Steuerhinterziehung und Hehlerei mit einem Schaden von mehr als 2,2 Millionen Euro.

dpa 22.04.2026 - 12:27 Uhr

Leipzig/Chemnitz - Im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Hehlerei haben Ermittler 52 Immobilien in acht Bundesländern durchsucht. Dabei wurde ein Haftbefehl vollstreckt, wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte. Konkret werde gegen sechs Beschuldigte aus Leipzig ermittelt. Dabei geht es den Angaben zufolge um Clankriminalität im Handel mit Mehrwegpaletten. Der Schaden wird auf insgesamt mehr als 2,2 Millionen Euro beziffert.