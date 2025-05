Immer wieder musste die ehemalige Partnerin von Rapper Sean «Diddy» Combs auf seinen Willen hin mit anderen Männern schlafen, sagt sie vor Gericht. Mit den Aufnahmen soll er dann gedroht haben.

dpa 14.05.2025 - 20:06 Uhr

New York - Die ehemalige Freundin von Sean "Diddy" Combs ist nach eigener Darstellung von dem US-Rapper mit Sexvideos erpresst worden. Mehrere Medien berichteten von Cassie Venturas Zeugenaussage im Prozess gegen den 55-Jährigen wegen Sexualverbrechen - Combs habe immer wieder angesprochen, dass er sexuell explizite Aufnahmen von der Sängerin besitze, sagte sie vor Gericht in New York.