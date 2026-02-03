Zollkontrolleure finden in einer Werkstatt in Winnenden zerlegte Luxusautos aus dem Ausland – Betreiber soll Einfuhrabgaben umgangen haben.
03.02.2026 - 17:30 Uhr
Weil er mutmaßlich hochwertige Fahrzeuge aus dem Ausland unerlaubt zerlegt haben soll, ermittelt der Zoll gegen den Betreiber einer Tuning-Werkstatt im Rems-Murr-Kreis. Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei eingeleitet, wie der Zoll mitteilte. Zudem soll er Einfuhrabgaben in Höhe von rund 16.500 Euro nachzahlen.