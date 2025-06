Im Zollernalbkreis ist ein Baby in einer Waschmaschine gestorben, in die die Mutter es nach der Geburt gelegt haben soll.

dpa/lsw 16.06.2025 - 13:20 Uhr

Weil sie nach der mutmaßlich geheimgehaltenen Schwangerschaft ihr Neugeborenes in die Waschmaschine gelegt haben soll und das Baby dort zu Tode kam, ist nun Anklage gegen eine Mutter erhoben worden. Der 35 Jahre alten Frau wird Totschlag vorgeworfen. Der Säugling war in der Nacht zum 30. März vom Lebensgefährten der Frau in der Waschmaschine im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung in Albstadt (Zollernalbkreis) leblos entdeckt worden.