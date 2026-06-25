Ein Knöllchen endet in Gewalt: Ein 74-Jähriger soll nach einem Streit einen Ordnungsamtsmitarbeiter mit dem Auto angefahren haben. Die Ermittler prüfen den Verdacht auf versuchten Mord.
Öhringen - Ein Knöllchen hat einen 74-jährigen Mann so sehr auf die Palme gebracht, dass er einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes im baden-württembergischen Öhringen angefahren hat. Gegen den 74-Jährigen wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, er sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.