Der 31 Jahre alte Mitarbeiter hatte den Angaben zufolge im Bereich eines Supermarkts ein Verwarnungsgeld ausgestellt, weil das Auto des Mannes verbotswidrig geparkt gewesen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 74-Jährige in sein Auto und fuhr unvermittelt auf den vor dem Wagen stehenden Mann zu. Der 31-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und nach rund 30 bis 40 Metern zu Boden geschleudert, wie es weiter hieß. Der Fahrer soll dabei durchgehend beschleunigt haben. Anschließend sei der Verdächtige geflüchtet und habe dabei mutmaßlich eine rote Ampel missachtet.