Am 1. und 2. Dezember soll ein Unbekannter in Großbottwar und im Ortsteil Winzerhausen mehrere Kinder belästigt haben. Wie die Kriminalpolizei Ludwigsburg mitteilt, war ein siebenjähriges Mädchen war am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in einem Bus vom Schulzentrum Großbottwar nach Winzerhausen unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann setzte sich offenbar neben sie, sprach sie an und berührte sie am Bein. Zwei zehnjährige Mädchen, die das beobachtet hatten, kamen dazu, um dem jüngeren Kind zu helfen. Der Verdächtige sei darauf in Winzerhausen ausgestiegen und weggegangen.

Er wird als ein junger, etwa 20 Jahre alter Mann beschrieben, circa 1,80 Meter groß und schlank oder dünn. Eventuell hatte er einen Drei-Tage-Bart und kurze schwarze Haare. Bekleidet war er offenbar mit dunkler Hose, dunkler Winterjacke mit Kapuze sowie Turnschuhen, außerdem soll er quer über der Brust eine Bauchtasche getragen haben.

Etwa eine Stunde später wurde ein elfjähriges Mädchen im Bereich der Grönerstraße in Winzerhausen von einem Unbekannten angesprochen. Am 2.12 kam es offenbar im Bereich einer Grundschule in Großbottwar zu einem ähnlichen Vorfall: Eine Schülerin wurde dort gegen 12.30 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen, woraufhin sie weglief und eine Lehrkraft informierte. Der Beschreibung nach könnte es sich laut Polizei um allen drei Fällen um dieselbe Person gehandelt haben.

Weil sich alles mitten am Tag und in der Öffentlichkeit abspielten, hofft die Polizei auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei zu wenden.