Die Bietigheim Steelers starten mit ihrem Training für die DEL2-Saison. Die Ermittlungen gegen den Cheftrainer gehen indes weiter.
19.08.2025 - 13:58 Uhr
Am vergangenen Samstag kehrten die Bietigheim Steelers auf das Eis zurück. Vor 900 Zuschauern hat der Eishockey-Zweitligist bei einem öffentlichen Training den Auftakt in die DEL2-Saison gefeiert. Es sei „ein freudiges Wiedersehen innerhalb der großen Steelersfamilie“ gewesen, schreibt der Club im dazugehörigen Bericht. Dass es innerhalb der Steelersfamilie alles andere als freudig zugeht, ist jedoch spätestens seit dem 21. März klar.