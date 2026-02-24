Im Februar wurden in Kanada acht Menschen erschossen, sechs von ihnen in einer Schule. Die Schützin nahm sich selbst das Leben. Jetzt wurde eine Sperrung ihres Kontos bekannt.
Ottawa - Etwa zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Kanada werfen die Chatbot-Unterhaltungen der mutmaßlichen Täterin und der Umgang der Plattformbetreiber mit solchen Inhalten Fragen auf. Das leitende Sicherheitsteam des ChatGPT-Entwicklers OpenAI werde heute zu Gesprächen in Ottawa erwartet, sagte der kanadische Minister für Künstliche Intelligenz, Evan Solomon.