Ein Mann soll ein illegales Streaming-Netzwerk betrieben haben. 60.000 Kunden schauen die Inhalte. Die Polizei ermittelt auch gegen mögliche Mittäter in mehreren Bundesländern.
30.04.2026 - 11:51 Uhr
Ein 39 Jahre alter Mann aus Stuttgart-Weilimdorf soll gemeinsam mit weiteren Mittätern ein illegales Streamingportal mit rund 60.000 Kunden betrieben haben. Beamte der Bundespolizei verhafteten den Mann am Stuttgarter Flughafen bei seiner Einreise aus der Türkei. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten Beweismittel und Vermögenswerte in Höhe von über 800.000 Euro sicher.