Verdi-Streiks: Riskante Eskalation im Nahverkehr
1
Am Montag bleiben die Stadtbahnen und Busse der SSB (wie hier vor fast zwei Jahren) in den Depots stehen. Foto: dpa

Die Gewerkschaft Verdi übt mit Streiks im Nahverkehr Druck auf die kommunalen Arbeitgeber aus. Vor Übertreibungen in diesem Tarifkonflikt sei aber gewarnt, meint unser Autor.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Die Tarifrunde im Nahverkehr kommt der Gewerkschaft Verdi äußerst gelegen: So kann sie mit Streiks, wie sie an diesem Montag seit Längerem geplant sind, eine immense Wirkung erzielen. Arbeitskonflikte in neuralgischen Bereichen wie dem öffentlichen Personennahverkehr greifen unmittelbar in den Alltag der Menschen ein. Das garantiert Aufregerpotenzial, und die Gewerkschaft hofft darauf, dass sich die kommunalen Arbeitgeber vom Unmut der Fahrgäste am Verhandlungstisch beeinflussen lassen.

 

