Im Kursaal in Bad Cannstatt sind am Freitag rund 130 Lehrerinnen und Lehrer vereidigt worden. Sie beginnen ab sofort ihren Dienst als vollwertige Lehrkräfte an den Stuttgarter Schulen. Wir erklären, was sich einige von ihnen von ihrer neuen Aufgabe versprechen.

Julia Schenkenhofer 06.09.2024 - 16:21 Uhr

Knapp 130 Lehrerinnen und Lehrer beendeten mit ihrer Vereidigung am Freitagvormittag im Kursaal in Stuttgart-Bad Cannstatt offiziell ihr Referendariat. Nachdem sie alle gemeinsam die Eidesformel im Chor gesprochen und im Anschluss ihre Arbeitsverträge unterschrieben haben, startet für sie der Schuldienst. Eingesetzt werden sie im kommenden Schuljahr beispielsweise in den Stuttgarter Grund-, Real-, Haupt- und Berufsschulen. „Sie werden nun vollwertige Lehrer und werden in Stuttgart künftig Ihre Kompetenz und Leidenschaft einbringen“, sagt Schulbürgermeisterin Isabel Fezer, die bei der Begrüßung betont, dass gerade im Lehrerberuf neben Inhalten und Didaktik vor allem auch der einzelne Mensch zähle: „Wirklich ausschlaggebend ist die Persönlichkeit der einzelnen Lehrer und Lehrerinnen und ihre Berufung, die man spürt.“