Was die sportlichen Erfolge anbelangt, mischt der TC Oberstenfeld im ganzen Landkreis Ludwigsburg längst in der ersten Reihe mit. Der Tennisclub hat sich aber mittlerweile auf den Weg gemacht, auch auf einem ganz anderen Terrain die Nase weit vorne zu haben: beim Klimaschutz. Der Verein strebt an, noch stärker auf erneuerbare Energien zu setzen. Der Gashahn soll zugedreht, stattdessen auf Wärmepumpen umgesattelt werden. Außerdem will der TCO den Solarstrom vom Dach der Tennishalle künftig größtenteils selbst verwenden. Am Ende soll bilanziell die Klimaneutralität stehen – und sogar die Vereinskasse profitieren.