Ein Wolf kommt Hunden und Menschen zu nah – reicht das für eine Abschusserlaubnis? Die Naturschutzinitiative sieht darin einen Verstoß gegen EU-Recht.

dpa/lsw 28.01.2026 - 20:06 Uhr

Mit einer Klage versuchen Naturschützer den Abschuss eines Wolfs im Nordschwarzwald zu verhindern. Der Verein Naturschutzinitiative (NI) hat nach eigenen Angaben eine Anfechtungsklage gegen die Ausnahmegenehmigung des Umweltministeriums beim Verwaltungsgericht Stuttgart erhoben. „Wegen des drohenden Abschusses des Wolfes wurde auch ein Eilantrag gestellt, mit welchem erreicht werden soll, dass der Wolf nicht vor Abschluss des Klageverfahrens verfolgt werden darf.“