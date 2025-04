Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Vereinsheim in Ludwigsburg eingestiegen. Große Beute machten sie dort aber nicht.

Julia Amrhein 01.04.2025 - 13:49 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Vereinsheim in Ludwigsburg eingebrochen – und haben dort ein Sparschwein geleert. Laut Polizei war zwischen 18.30 und 15 Uhr eine Tür zu dem Gebäude in der Straße Osterholzäcker gewaltsame aufgebrochen worden.