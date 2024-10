Kai Engler, der bis Ende August die Schiedsrichterabteilung geleitet hatte, sitzt nach mehreren Vorwürfen gegen ihn auch nicht mehr im Gremium des VfB Stuttgart.

Carlos Ubina 17.10.2024 - 16:43 Uhr

Es hat eine Reihe von Gesprächen und einige Zeit gebraucht, ehe Kai Engler zu seinem Entschluss gekommen ist. Er ist mit sofortiger Wirkung aus dem Vereinsbeirat des VfB Stuttgart zurückgetreten und hat dies schriftlich mitgeteilt. Hintergrund sind finanzielle Verfehlungen in der Schiedsrichterabteilung des Fußball-Bundesligisten sowie Kritik an der Vergabe von Schiedsrichter-Freikarten für die VfB-Heimspiele. Für beides zeichnet er verantwortlich (wie an dieser Stelle berichtet).