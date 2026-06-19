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  6. Missbrauchsprozess gegen Tagesvater: Sie kämpft um das Vertrauen der Eltern

Vereinsvorsitzende aus Waiblingen Missbrauchsprozess gegen Tagesvater: Sie kämpft um das Vertrauen der Eltern

, aktualisiert am 19.06.2026 - 14:15 Uhr
Vereinsvorsitzende aus Waiblingen: Missbrauchsprozess gegen Tagesvater: Sie kämpft um das Vertrauen der Eltern
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Gisela Stecher ist Vorsitzende des Tageselternvereins Waiblingen und engagiert sich seit vielen Jahren für die Kindertagespflege. Foto: Stoppel/dpa

Beim Prozess gegen einen ehemaligen Tagesvater aus Weinstadt ist Gisela Stecher vom Tageselternverein Waiblingen bei jedem Verhandlungstag dabei. Sie will sich selbst ein Bild machen.

Wenn am Landgericht Stuttgart der Prozess gegen einen Tagesvater aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) in die nächste Runde geht – der Mann ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt –, wird Gisela Stecher wieder im Gerichtssaal sitzen. Seit dem Auftakt am 22. Mai war die erste Vorsitzende des Tageselternvereins Waiblingen bei jedem Prozesstag dabei und hat sehr viele Notizen gemacht. Mittlerweile ist ein dicker Pack beschriebener Papierbögen zusammengekommen. Warum Gisela Stecher das macht? „Mir ist wichtig, dass ich alles persönlich gehört habe. Ich will keine Infos aus zweiter, sondern aus erster Hand.“

 

Der angeklagte Tagesvater gehörte etliche Jahre lang zum Team der rund 30 Kindertagespflegepersonen, die für den Tageselternverein Waiblingen tätig sind. Die Anschuldigungen gegen ihn wiegen schwer. Er soll in den Jahren zwischen 2020 und 2025 mindestens acht ihm anvertraute Kinder im Alter von knapp einem bis zwölf Jahren missbraucht haben. Rund eine Stunde dauerte die Verlesung der Anklageschrift mit 45 Punkten gegen den 53-Jährigen am ersten Prozesstag. „Der ganze Saal war geschockt“, sagt Gisela Stecher. Sie selbst kam an diesem Tag in Begleitung einer Freundin ans Landgericht, weil sie nicht einschätzen konnte, in welcher Verfassung sie nach diesem Horror-Termin sein würde. Trotzdem war sie entschlossen, hinzugehen. Aus Verantwortung für den Verein: „Das ist mein Baby.“ Und weil ihr die Reputation der Tageseltern am Herzen liegt: „Wir haben tolle Tageseltern, die ihre Arbeit gut, professionell und mit Leidenschaft machen.“

„Hier kann man was bewegen“ – Gisela Stechers Engagement

Als der Tageselternverein Waiblingen, der auch für die Kommunen Weinstadt und Korb zuständig ist, am 18. November 1999 gegründet wurde, war Gisela Stecher dabei. Wie viel Zeit sie in dieses Ehrenamt stecken würde, war ihr damals nicht klar. Bereut hat sie den Schritt nicht, denn „hier kann man was bewegen“. Die Betreuungssituation für junge Kinder war Ende der 1990er Jahre ziemlich anders als heute. Die Tageseltern brachten frischen Wind in die frühkindliche Erziehung. So boten sie, anders als Kindertagesstätten, den Eltern zum Beispiel die Möglichkeit, ihren Nachwuchs nur an zwei oder drei Tagen abzugeben. Flexibel, familiennah, kleine Gruppen mit stets derselben Bezugsperson: „Das war für viele attraktiv und hat die Kindertagespflege zu dem gemacht, was sie heute ist“, sagt Gisela Stecher im Rückblick. Deshalb sei das Angebot rasant gewachsen.

Der angeklagte Tagesvater muss sich vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Foto: dpa

Anfangs waren viele Tagesmütter Frauen, die selbst kleine Kinder hatten und nun weitere mitbetreuten. Von Beginn an seien sie professionell begleitet und mit Qualifizierungskursen für ihre Aufgabe fit gemacht worden, sagt Gisela Stecher. Bis heute gilt: Der Tageselternverein unterstützt Tageseltern in spe bei den Vorbereitungen für die benötigte Pflegeerlaubnis, die Entscheidung, ob diese erteilt wird, liegt jedoch beim Jugendamt. Im Lauf der Jahre wurde die Grundqualifizierung immer umfangreicher. Seit 2022 brauchen Tageseltern, die eine Pflegeerlaubnis beantragen, eine Basis von 300 Unterrichtseinheiten. Hinzu kommen verpflichtend jährliche Fortbildungen zu Themen wie Kinderschutz. Zu den weiteren Vorgaben gehören unter anderem eine regelmäßige kollegiale Beratung durch eine externe Person, Erste-Hilfe-Kurse für Babys und Kleinkinder im Zwei-Jahres-Rhythmus, die Kenntnis der deutschen Sprache, kindgerechte Räume und ein Schul- und Ausbildungsabschluss.

Strenge Auflagen für Tageseltern zum Schutz der Kinder

Außerdem müssen eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung und erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse für alle Personen über 14 Jahre, die im Haushalt leben, vorgelegt werden. Um Kindeswohlgefährdungen im Allgemeinen und insbesondere sexualisierter Gewalt noch besser vorzubeugen, fordert der Landesverband Kindertagespflege, dass Sexualdelikte nicht aus dem Führungszeugnis gelöscht werden. Tageseltern müssen sich dazu verpflichten, die ihnen anvertrauten Kinder gegen alle Formen der Gewalt zu schützen, indem sie eine Kinderschutzvereinbarung unterzeichnen.

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Die Standards sind also hoch. Und dennoch, so heißt es vonseiten des Kreisjugendamts: „Der vorliegende Fall zeigt tragischerweise, dass selbst enge Vorgaben und Auflagen leider keine Garantie sind, solche Straftaten auszuschließen.“ Im Jugendamt macht man sich seit dem Bekanntwerden des Missbrauchsfalls viele Gedanken über die Weiterentwicklung der Pflegerlaubnis, über zusätzliche Präventionsangebote zur Stärkung von Kindern, insbesondere den Kleinsten, und darüber, wie Eltern noch mehr sensibilisiert werden könnten. Holger Gläss, der das Jugendamt seit vielen Jahren leitet, ist überzeugt, dass drei Aspekte dazu beitragen können, dass solche Fälle unwahrscheinlicher oder zumindest schneller aufgedeckt werden: eine Kultur des Hinschauens, die Stärkung der Kompetenzen der Kinder zum Thema Sexualität, Grenzen und Nein-Sagen durch mehr Präventionsangebote, und eine Enttabuisierung des Themas. Es müsse viel mehr darüber gesprochen werden, dass sexualisierte Gewalt vorkommt, findet Holger Gläss – und dass Opfer sich nicht schämen müssen, sondern darüber reden sollten.

„Alle haben ihm vertraut“ – Schock über Missbrauchsfälle in Weinstadt

„Es war für uns unvorstellbar, dass so etwas vorkommt“, sagt Gisela Stecher über die Weinstädter Missbrauchsfälle: „Aber man kann nicht in den Menschen hineinsehen.“ Sie sei immer noch entsetzt über die kriminelle Energie, mit der der Beschuldigte eine perfekte Kulisse aufgebaut habe, sodass Eltern ihre Kinder gerne von ihm betreuen ließen. Zum Teil waren Kinder sogar mit dem Mann in den Urlaub gefahren. „Alle haben ihm vertraut“, sagt Gisela Stecher – niemand habe einen Verdacht gehabt.

Hinschmeißen will Gisela Stecher dennoch nicht. „Ich habe jahrelang für die Kindertagespflege gekämpft, da ducke ich mich jetzt nicht weg.“ Zwei Jahre will sie noch Vorsitzende bleiben und den Verein durch die Krise begleiten: „Jetzt erst recht, denn unsere Tageseltern haben es verdient, dass wir ihre Arbeit wertschätzen und in der Öffentlichkeit bekannt machen. Und wir werden weiterhin Tageseltern ausbilden, denn das ist ein toller Beruf.“

Angebot für neue Tageseltern

Kurs: Das Kreisjugendamt Rems-Murr bietet ab dem 19. September den ersten Teil der Qualifizierung zur Kindertagespflege an. Kursort ist das Landratsamt in Backnang. Anmeldung über den jeweils zuständigen Tageselternverein, zu finden unter www.kindertagespflege-remsmurrkreis.de

Termin: Am 15. Juli gibt es ab 16.30 Uhr eine Online-Infoveranstaltung zu dem Thema, für die man sich per E-Mail an f.schaible@rems-murr-kreis.de anmelden kann.

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