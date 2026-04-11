Die Delegationen wollen in Pakistan über eine dauerhafte Beilegung des Iran-Konflikts verhandeln. UN-Generalsekretär Guterres fordert ernsthafte Bemühungen um eine Deeskalation.
11.04.2026 - 02:52 Uhr
New York/Islamabad - Kurz vor den geplanten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat UN-Generalsekretär António Guterres beide Kriegsparteien aufgefordert, sich ernsthaft um eine dauerhafte Beilegung des Konflikts zu bemühen. Sie müssten die Gespräche in Pakistan als Chance nutzen, "um sich in gutem Glauben um eine dauerhafte und umfassende Einigung zu bemühen, mit dem Ziel, die Lage zu deeskalieren und eine Rückkehr zu Feindseligkeiten zu verhindern", sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric.