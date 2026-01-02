Seit Jahren ist das mächtigste UN-Gremium oft durch Konfrontation zwischen den USA sowie Russland und China blockiert. Im Juni will sich Deutschland erneut für zwei Jahre in den Rat wählen lassen.
Berlin - Außenminister Johann Wadephul fordert angesichts häufiger Blockaden im UN-Sicherheitsrat "durchgreifende Reformen" des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen (UN). "Der Sicherheitsrat muss die Welt des 21. Jahrhunderts abbilden und nicht die der unmittelbaren Nachkriegszeit nach 1945", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Deswegen werden wir uns sehr stark dafür einsetzen, dass insbesondere der globale Süden dort eine sehr viel stärkere Rolle bekommt."