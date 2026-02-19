Mit dem Wort Völkermord gehen die Vereinten Nationen äußerst zurückhaltend um. Doch im Fall des Kriegs im Sudan sehen Experten Merkmale des Völkermords. Die Gewalt dort ist ungebrochen.
Die Gewalttaten der Miliz RSF im Sudan deuten nach Ansicht einer internationalen Untersuchungskommission auf Völkermord hin. Zu den Merkmalen zählten willkürliche Tötungen einer ethnischen Gruppe, das Verursachen von körperlichem und seelischem Leid sowie das Schaffen von Lebensbedingungen mit dem Ziel der Vernichtung der Menschen, bilanzierte die von den Vereinten Nationen eingesetzte unabhängige Kommission.