Das Oberlandesgericht Frankfurt entschied am Donnerstag, dass eine trans Frau verlangen kann, nicht als „Transe“ bezeichnet zu werden. Dem Wort komme ausschließlich eine abwertende Bedeutung zu, begründete das Gericht. Geklagt hatte eine Stuttgarter trans Frau gegen den ehemaligen Chefredakteur der „Bild“ und heutigen Blogger und Youtuber Julian Reichelt. Dieser hatte in einem Beitrag getitelt: „Versuchte Abmahnung gegen Ansage: Totalitär tickende Transe zieht den Schwanz ein“. Die Stuttgarterin hatte auf Unterlassung geklagt und zunächst vom Landesgericht, nun auch vom Oberlandesgericht Frankfurt Recht bekommen.

Am Anfang stand ein Vortrag über Geschlechter

Der Rechtsstreit zwischen den beiden zieht sich allerdings schon über ein Jahr hin. Begonnen hatte alles mit den Auseinandersetzungen um einen Vortrag der Biologin Marie-Luise Vollbrecht an der Berliner Humboldt-Universität. Der Titel des Vortrags, etwas vereinfacht: „Warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt.“ Um diese Frage tobt seit Längerem ein Kulturkampf. Es gibt Menschen, die von Geburt an Merkmale beider Geschlechter haben – etwa sowohl Eierstock- als auch Hodengewebe besitzen. Ob man Menschen in diesem Fall dem männlichen oder weiblichen Geschlecht oder einem dritten Geschlecht zuordnet, ist auch eine Frage der Definition. Dieses Festhalten an der Zweigeschlechtlichkeit wird von trans Menschen oft als verletzend empfunden.

Vollbrecht wurde in der Folge als queer- und transfeindlich kritisiert. Auf der Plattform X, damals noch Twitter, wurde sie vorübergehend gesperrt. Die Stuttgarter trans Frau hatte daraufhin ebenfalls auf X gepostet, dass Vollbrecht aufgrund eines Gewaltaufrufs gegen trans Menschen gesperrt worden sei. Tatsächlich hatte der Tweet keinen Bezug zu trans Menschen, die Stuttgarterin löschte den Tweet. Aber diese Auseinandersetzung führte dazu, dass nun neurechte Medien auf den Fall aufmerksam wurden – etwa Julian Reichelt mit seinem damaligen Blog pleiteticker.de, der mittlerweile in nius.de aufgegangen ist.

Erstes Verfahren um die Bezeichnung „Mann“

In einem Beitrag bezeichnete Reichelt die Stuttgarterin schließlich als „über 60-jährigen Mann“, wogegen sie vor Gericht vorging und in mehreren Instanzen Recht bekam, zuletzt im Frühjahr auch vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Der Geschlechtseintrag der Stuttgarterin lautet seit Jahrzehnten „weiblich“ – und mit dem früher eingetragenen Geschlecht bezeichnet zu werden, sehen trans Menschen meist als beleidigend. Gegen die ebenfalls vorkommende Bezeichnung „biologischer Mann“ ging sie nicht vor.

Im selben Verfahren ging es um ähnliche Fälle mit anderen Blogs. Hier bekam die Stuttgarterin ebenfalls Recht, verzichtete aber auf bestimmte Unterlassungsansprüche. Als Reaktion darauf formulierte Reichelt die Überschrift mit dem nun beklagten Begriff „Transe“. Aufgrund des Urteils muss Reichelt den Begriff nun unterlassen, weil dieser sowie „auch die nachgestellte Wendung ‚zieht den Schwanz ein‘ für den Durchschnittsleser eine notwendig sexuelle Konnotation haben, die gerade im Zusammenhang mit einer als ‚Transfrau‘ bezeichneten Person in besonderem Maße herabsetzend ausfällt“, so die Begründung des Gerichts. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

Bei der Stuttgarterin handelt es ich um eine Aktivistin, die sich seit langem gegen Transfeindlichkeit einsetzt. Sie war auch eine Befürworterin des inzwischen verabschiedeten Selbstbestimmungsgesetzes und hat ein Buch zum Thema herausgegeben. Dazu war sie für Die Linke bei der Stuttgarter Gemeinderatswahl angetreten.