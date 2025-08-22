Der Schauspieler soll eine Hotelrechnung jahrelang nicht beglichen haben. Ein Gericht in Österreich entscheidet, ob es sich um Betrug handelt. Ochsenknechts Reality-TV-Karriere geht indes weiter.
22.08.2025 - 04:00 Uhr
Innsbruck - Jimi Blue Ochsenknecht muss sich wegen mutmaßlichen schweren Betrugs am Landgericht Innsbruck verantworten. Dem Schauspieler und Reality-TV-Darsteller wird wegen einer jahrelang nicht bezahlten Hotelrechnung in Österreich der Prozess gemacht. Dafür will er nach eigenen Angaben geradestehen.