Verfahren um Inspekteur der Polizei: Berufung im Streit um Pressemitteilung zurückgewiesen

Ein mehr als ungewöhnlicher Vorgang geriet vor knapp drei Jahren zur Ouvertüre eines mehr als außergewöhnlichen Verfahrens – denn es wurde der Ton für die weiteren Verhandlungstage gesetzt. ließ eine Anwältin eine Pressemitteilung verbreiten. Sie vertrat den Inspekteur der Polizei, der wegen sexueller Belästigung vor Gericht stand. Angezeigt hatte ihn eine Kollegin. Das Verfahren endete mit einem Freispruch. Um diese Pressemitteilung ging es nun noch einmal in einem Prozess.

Der Freispruch für den ehemaligen Inspekteur der Polizei ist schon mehr als zweieinhalb Jahre her. Und der Prozess hatte mit jener Pressemitteilung begonnen. Geklagt gegen die darin verbreiteten Behauptungen hatte die Frau, die den damals ranghöchsten Beamten der Polizei in Baden-Württemberg wegen sexueller Nötigung angezeigt hatte, ein Polizeibeamtin.

Das Strafverfahren sollte den Vorwurf klären, der Beamte hätte die Frau nach einem Umtrunk im Innenministerium bei einem Kneipenbesuch sexuell belästigt. Er wurde freigesprochen, aus Mangel an Beweisen. In der Pressemitteilung, welche auf auffälligem gelben Papier in großer Stückzahl im Gerichtssaal verteilt worden war, hatte die Verteidigerin des angeklagten Polizisten ihren Mandanten als eigentliches Opfer dargestellt und sich zu Beziehungen der Frau geäußert.

Freispruch mangels Beweisen: Anwältin stellt Polizisten als Opfer dar

Die Polizistin, die die Vorwürfe erhoben hatte, wollte mit der Zivilklage gegen die Anwältin erreichen, dass diese die Äußerungen nicht wiederholen darf – also auf Unterlassung. Außerdem wollte sie ein Schmerzensgeld in Höhe von 10 000 Euro erreichen. Die Anwältin hingegen wollte keine Unterlassung der Äußerungen. Im erstinstanzlichen Verfahren war entschieden worden, dass mehrere Aussagen nicht mehr gemacht werden dürfen. Das Schmerzensgeld war der Polizistin nicht zugesprochen worden.

Unsere Empfehlung für Sie Anklage wegen Bestechlichkeit Inspekteur muss wieder vor Gericht Der vom Dienst freigestellte ranghöchste Polizeibeamte muss sich nach dem Freispruch im Belästigungsverfahren erneut vor Gericht verantworten. Worum geht es dieses Mal?

Gegen das Urteil gingen beide Parteien in Revision. Sie erreichten nicht die erhofften Ziele: Die Berufungen wurden weitestgehend abgewiesen. Im Fall der Klage gegen die Anwältin gelang der Polizistin im Berufungsverfahren ein kleiner Erfolg: Man habe das Urteil auf eine weitere Äußerung ausgedehnt, erläuterte der Vorsitzende Richter am Mittwoch bei der Urteilsverkündung.

Im Falle der Wiederholungen der Aussagen muss die Anwältin aus München einen hohen sechsstelligen Betrag bezahlen. An die Polizistin muss sie aktuell nur knapp 900 Euro, die im Zuge des Verfahrens als Ausgaben aufgelaufen sind, zahlen.

Das juristische Ringen in dem Fall hat noch kein Ende. Es steht ein weiterer Prozess an: Darin geht es um den Vorwurf der Bestechlichkeit. Es existiert eine Tonaufnahme eines Telefonates zwischen der Beamtin und dem Inspekteur. Darin soll er ihr zugesagt haben, ihr im Bewerbungsverfahren zu helfen, so sie sich auf eine sexuelle Affäre mit ihm einlasse. Darin ist der Vorwurf der Bestechlichkeit begründet: Er hatte einen Vorteil für ein „Entgegenkommen“ in Aussicht gestellt.