 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Ärztekasse einigt sich mit Ex-Vize für Kapitalanlagen

Verfahren vor Arbeitsgericht Ärztekasse einigt sich mit Ex-Vize für Kapitalanlagen

Verfahren vor Arbeitsgericht: Ärztekasse einigt sich mit Ex-Vize für Kapitalanlagen
1
Der Sitz der Ärztekasse in Tübingen Foto: Horst Haas

Nur vier Monate wirkte ein Anlageexperte als Vizechef bei der Ärzte-Pensionskasse in Tübingen. Nach der Trennung unter strittigen Umständen erhält er nun noch 55 000 Euro.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

In der derzeit vierköpfigen Geschäftsführung der Baden-Württembergischen Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (BWVA) ist einer der drei Stellvertreter für den Bereich Kapitalanlage zuständig. Das erscheint sinnvoll, denn die öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Tübingen verwaltet ein riesiges Vermögen: 18 Milliarden Euro, verteilt auf Anleihen, Aktien und Immobilien. International gestreut nach den Kriterien Sicherheit, Liquidität und Rendite, sollen damit die Altersbezüge von zehntausenden Ärztinnen und Ärzten im Südwesten gesichert werden.

 

Doch während der Geschäftsführer und zwei Stellvertreter für den Bereich Versorgung auf der Webseite mit Namen und Foto vorgestellt werden, steht bei dem Vize für Kapitalanlagen nur „N. N.“. Die wichtige Position ist vakant, seit der letzte Inhaber sie im August 2025 nach nur vier Monaten verlassen hatte. Alexander B. gehe aus „persönlichen Gründen“, hieß es seitens der BWVA, die Gremien hätten „seinem Wunsch zugestimmt“. Nähere Informationen gab es nicht, denn der Experte für Pensionskassen mit Erfahrungen bei Bayerischer Landesbank, den Fondsgesellschaften DWS und Bayerninvest sowie der Beratungsfirma Deloitte lege „größten Wert auf den Schutz seiner Privatsphäre“.

„Extrem schockiert“ über die Kündigung

Wenig später wurde bekannt, dass die Dinge wohl doch etwas anders lagen. Beim Arbeitsgericht Reutlingen wehrte sich B. gegen seine Kündigung noch in der Probezeit. Die habe ihn „extrem schockiert“, ließ er seine Anwältin, die frühere Justizministerin Herta Däubler-Gmelin, im Gütetermin ausrichten. Im Verwaltungsrat habe es nie Kritik an ihm gegeben, in der Belegschaft war er beliebt. Doch zu einer Einigung kam es nicht: Die Tübinger Ärztekasse, bei der es in den vergangenen Jahren wiederholt Turbulenzen um Führungskräfte gab, lehnte seinen Wunsch nach Weiterbeschäftigung ab.

Unsere Empfehlung für Sie

Fall fürs Arbeitsgericht: Widerspruch um Abgang bei Ärztekasse

Fall fürs Arbeitsgericht Widerspruch um Abgang bei Ärztekasse

Ein gerade erst geholter Manager verließ das Pensionswerk rasch wieder – angeblich auf eigenen Wunsch. Nun aber klagt er vor Gericht gegen seine Kündigung.

Nun wurde der Fall vertieft vor dem Arbeitsgericht verhandelt, im sogenannten Kammertermin. Erneut ging es dabei um den „Schock“, den die Kündigung für B. bedeutet habe; nur deshalb habe er eine Vereinbarung zu seinem Ausscheiden digital unterschrieben. Der Anwalt der BWVA meldete da Zweifel an. Ein Vize-Geschäftsführer mit 220 000 Euro Jahresgehalt sei „tagelang im Schockzustand“ – das erscheine ihm wenig glaubhaft. Bei der Vorstellung, dass so jemand 18 Milliarden Euro verwalte, „wird mir Angst und Bange“.

Diskriminiert wegen Schwerbehinderung?

Warum aber wurde B. in der Probezeit gekündigt, was grundsätzlich nicht begründet werden muss? Seine Anwälte witterten eine Diskriminierung, weil er selbst zu 70 Prozent schwerbehindert sei und eine schwerbehinderte Tochter habe. Gemeinsam mit seiner Frau habe er an einer Therapiewoche für diese teilnehmen wollen, während bei der BWVA eine wichtige Sitzung anstand. Das sei „unzweifelhaft der Anlass“ für das Zerwürfnis gewesen, meinte Däubler-Gmelin.

Unsere Empfehlung für Sie

Vize-Chef geht nach vier Monaten: Neuer abrupter Abgang bei der Ärztekasse

Vize-Chef geht nach vier Monaten Neuer abrupter Abgang bei der Ärztekasse

Nach nur vier Monaten scheidet der Vize-Chef für Kapitalanlagen schon wieder aus. Was ist los bei dem Versorgungswerk, das viele Milliarden Euro verwaltet?

„Das ist nicht so“, widersprach der Anwalt der Ärztekasse. Mit der behinderten Tochter habe die Trennung nichts zu tun, eine Diskriminierung liege nicht vor. Natürlich habe es „Themen gegeben“, aber da wolle man öffentlich nicht ins Detail gehen.

Leider sei die BWVA-Präsidentin Eva Hemberger nicht erschienen, bedauerten die Anwälte von B.. So könne man sie nicht zu Problemen bei der „Führungskultur“ befragen, die in Tübingen regelmäßig Gesprächsthema seien und schon zu anderen Abgängen geführt hätten.

Am Ende kam es doch zu der gütlichen Einigung, die im ersten Anlauf noch gescheitert war: B. erhält drei weitere Monatsgehälter als Abfindung, in Summe 55 000 Euro, und ein besseres Zeugnis.

Wird die vakante Position wiederbesetzt?

Ob seine seit Monaten vakante Position wiederbesetzt wird und die Suche nach einem Nachfolger laufe, ließ der BWVA-Geschäftsführer Volker Mattausch auf Anfrage unserer Zeitung offen. B. war einst von einer Findungskommission ausgewählt und vom Verwaltungsrat (Vorsitz: Hemberger) einstimmig bestätigt worden.

Die entsprechenden Aufgaben würden derzeit von ihm und einem für Versorgung zuständigen Vizegeschäftsführer wahrgenommen, teilte Mattausch mit, in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Abteilungsleitern; diese verfügten über die fachliche Expertise für die einzelnen Anlageklassen. Zudem arbeite die Ärztekasse seit vielen Jahren mit verschiedenen Kapitalverwaltungsgesellschaften und Asset-Managern zusammen.

Weitere Themen

Diebstahl im Landkreis Sigmaringen: Unbekannte stehlen wertvolle Krampus-Masken aus Auto

Diebstahl im Landkreis Sigmaringen Unbekannte stehlen wertvolle Krampus-Masken aus Auto

Unbekannte haben im baden-württembergischen Mengen zwei wertvolle Krampus-Masken aus einem Auto gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.
Sprungtürme eingestürzt: Prozess zu Wassershow-Unglück im Europa-Park startet neu

Sprungtürme eingestürzt Prozess zu Wassershow-Unglück im Europa-Park startet neu

Ein Wasserbecken reißt, Sprungtürme krachen ein: Acht Menschen werden 2023 bei einem Unfall im Europa-Park verletzt. Jetzt steht ein Geschäftsführer erneut vor Gericht.
Verfahren vor Arbeitsgericht: Ärztekasse einigt sich mit Ex-Vize für Kapitalanlagen

Verfahren vor Arbeitsgericht Ärztekasse einigt sich mit Ex-Vize für Kapitalanlagen

Nur vier Monate wirkte ein Anlageexperte als Vizechef bei der Ärzte-Pensionskasse in Tübingen. Nach der Trennung unter strittigen Umständen erhält er nun noch 55 000 Euro.
Von Andreas Müller
Baden-Württemberg: So stark hat die Arbeitslosigkeit bei Akademikern zugenommen

Baden-Württemberg So stark hat die Arbeitslosigkeit bei Akademikern zugenommen

Die Zahl der Arbeitslosen ist 2025 in Baden-Württemberg gestiegen. Unter Hochqualifizierten fiel der Anstieg prozentual besonders stark aus. Warum – und was das bedeutet.
Sperrung am Albabstieg: A8 in Richtung Stuttgart am Wochenende gesperrt

Sperrung am Albabstieg A8 in Richtung Stuttgart am Wochenende gesperrt

Die Autobahn A8 wird am kommenden Wochenende zwischen Ulm-West und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Was Autofahrer wissen müssen.
Von Philip Kearney
Grün-Schwarz: Eine Geschichte von Verlockung und Widerwillen

Grün-Schwarz Eine Geschichte von Verlockung und Widerwillen

Nach der Landtagswahl tun sich Grüne und CDU schwer mit einer Annäherung. Beziehungsknatsch gab es aber auch schon früher.
Von Reiner Ruf
Unfall in Ulm: Zwei Kinder von Auto erfasst und schwer verletzt

Unfall in Ulm Zwei Kinder von Auto erfasst und schwer verletzt

Plötzlich laufen zwei Zwölfjährige direkt vor ein Auto – die Fahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Was die Polizei zu dem Unfall in Ulm sagt.
Spionage: Russische Wegwerfagenten vor Gericht

Spionage Russische Wegwerfagenten vor Gericht

Drei junge Männer aus der Schweiz, Konstanz und Köln sollen Postrouten ausspioniert haben, um diese später mit Brandbomben zu sabotieren.
Von Franz Feyder
Attacke im Enzkreis vor einem Jahr: Nach lebensgefährlichem Angriff: Festnahme in Neapel

Attacke im Enzkreis vor einem Jahr Nach lebensgefährlichem Angriff: Festnahme in Neapel

Mit einem Baseballschläger attackiert, beraubt und lebensgefährlich verletzt: Nach Monaten auf der Flucht landet ein Verdächtiger im Gefängnis. Er wurde in Italien festgenommen.
Ex-Chef des Familienunternehmens: Wolfgang Grupp zurück im Trigema-Büro – Kinder setzen auf seinen Rat

Ex-Chef des Familienunternehmens Wolfgang Grupp zurück im Trigema-Büro – Kinder setzen auf seinen Rat

Mit 83 Jahren wieder am Schreibtisch: Wolfgang Grupp arbeitet nach seinem Suizidversuch erneut im Familienunternehmen mit. Was seine Kinder über den Wiedereinstieg verraten.
Weitere Artikel zu Ärzte Tübingen Arbeitsgericht Reutlingen Kündigung
 
 